Paventi | «Partenza fulmine dell’Inter! E margine che può crescere»

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’Inter ha avuto un inizio di stagione molto importante con cinque vittorie consecutive.commenta l’avvio sprint dei nerazzurriSPRINT ? In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andreacommenta l’inizio scoppiettante dei nerazzurri: «Arnautovic si ferma un mese e mezzo-due, obiettivo la Juventus del 26 novembre. Inzaghi ne dovrà fare a meno, le cinque vittorie di fila gli danno prestigio. Inizio confortante, che dà grande fiducia, può ampliare ancora questotra mercoledì e sabato., l’Inter sta veramente bene. Tante note positive, tranne questa di Arnautovic, che però non è drammatica, visto che a fine novembre tornerà». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

La Notte della Stella, lo spettacolo sulla Transumanza di Franco Marulli a San Pietro della Ienca Il Capoluogo

Paventi: "Lautaro ha sbagliato solo una partita nel 2023. Può essere ... L'Interista

Prima in panchina per Aurelio Andreazzoli, chiamato a risollevare le sorti della sua squadra dopo una partenza decisamente poco brillante. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico punta sul 4-3-1-2 ...Dopo l'ottimo inizio in campionato, l'Inter di Simone Inzaghi farà il suo esordio in Champions League. I nerazzurri affronteranno la Real Sociedad all'Anoeta. Per presentare la partita, l'allenatore e ...