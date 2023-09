Paura al parco divertimento in Canada | la giostra si blocca | passeggeri a testa in giù

(Di lunedì 25 settembre 2023) Terrore in undivertimenti nella città di Vaughan, in. Lo scorso weekend, intorno alle 22:40 locali di sabato, i quarantacinquedel Lumberjack, ottovolante del’s Wonderland, sono rimastiti ain giù per più di mezz’ora per un guasto all’attrazione. La, infatti, si è improvvisamenteta mentre stava effettuando un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Continua a leggere su Tg. La7.it - Stava andando in scena " Retorno dos Piratas ". Sette persone sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto nel ...

Oggi Il Messaggero descrive il clima che c’è al Parco Verde di Caivano , dove per mesi due cuginette di 10 e 12 anni sono state violentate da un ...

L’animale non aveva mai attaccato nessuno. Sembra che l’animale fosse entrato nella proprietà dell’uomo. Si cercano ancora i due cuccioli, fuggiti ...

Roma. “Risponderemo colpo su colpo: non ci fate paura . Lo dico alla criminalità organizzata che a Caivano pensa di intimidirci con le sue paranze“. ...

Terrore in un parco divertimenti nella città di Vaughan, in Canada . Lo scorso weekend, intorno alle 22:40 locali di sabato, i quarantacinque ...

...workshop "Il Novecento in musica" con mdi ensemble e alle 18.30 " Training autogeno supera la... Dopo l'inaugurazione neldi villa Mirabello seguirà la performance "Abbraccia un albero" in ...È successo in undivertimenti del Canada , a causa del malfunzionamento di una delle giostre presenti. Nel video, già virale sul web e condiviso da Jiashira Rivera, le immagini del drammatico ...

Paura al parco giochi di Rimini, si stacca luce a led: mamma e figlio ... il Resto del Carlino

Paura a Disney World, avvistata un'orsa nel parco divertimenti Agenzia ANSA

Al Canada’s Wonderland, parco divertimenti di Vaughan, Ontario, quarantacinque passeggeri del Lumberjack, una delle principali attrazioni della ...Per circa trenta minuti a testa in giù. È successo in un parco divertimenti del Canada, a causa del malfunzionamento di una delle giostre presenti.