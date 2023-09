Pattinaggio artistico | questo weekend previsto il debutto di Daniel Grassl L’azzurro all’Ondrej Nepela

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’attesa dovrebbe essere finita.infatti èilstagionale diMemorial, gara internazionale diinserita nel circuito ISU Challenger Series e pianificata in quel di Bratislava (Slovacchia) dal 28 settembre al 30 ottobre. Si tratta di un appuntamento molto importante, in quanto sarà di fatto la prima gara dell’altoatesino sotto la guida del nuovo coach Edoardo De Bernardis. Ricordiamo infatti che il pattinatore, dopo un anno e mezzo diviso tra Stati Uniti e Russia, ha deciso di tornare in Patria, nello specifico a Torino, per prepararsi al meglio in vista delle competizioni più importanti. Nulla si sa ancora circa il tipo di layout che ...