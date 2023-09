Pasta gate al Grande Fratello | tutti contro Vittorio | sul web scoppia la rivolta

Leggi su biccy

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ieri alto ile al centro delle polemiche della casa c’è ancoraMenozzi. Il giovane modello in questi giorni è stato duramente criticato dagli altri inquilini. Secondo Giuseppe Garibaldi il coinquilino starebbe attuando una strategia: “non lo capisco. Lui è cambiato, ma speravo cambiasse in meglio. Non capisco se gioca di strategia. Io l’ho pensato. Secondo me vuole mettersi in mostra“. Della stessa opinione anche Paolo Masella: “Anche io penso che lui stia facendo una strategia. Sta a fa la vittima che è escluso dal resto del gruppo. Questo è il modo più facile per farsi apprezzare dal pubblico fuori“. Come se non bastasse ieri diversi gieffini hanno anche accusatoMenozzi di aver ...