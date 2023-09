Partita la refezione scolastica a Caserta | distribuiti 1800 pasti

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 25 settembre 2023). È partito regolarmente stamani il servizio mensa per l’anno scolastico 2023-2024 nelle scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie a tempo pieno della Città. In totale sono staticircaai bambini in tutti gli istituti. L’Amministrazione aveva rassicurato che entro la data odierna avrebbe preso il via il servizio die, grazie ad un dialogo virtuoso con le scuole della Città, le operazioni sono avvenute nel pieno rispetto dei tempi. Stamani l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Enzo Battarra, ha fatto visita al Centro Cottura e alla mensa della scuola “Lorenzini” di viale Cappiello. L’Assessore ha compiuto un sopralluogo nelle cucine, constatando la buona qualità deiserviti ai bambini e il perfetto ...