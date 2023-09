Parrucche oncologiche | contributo dagli ambiti territoriali

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Un grazie di cuore agliche in queste ore stanno pubblicando l’avviso pubblico per l’erogazione di unper l’acquisto di una parrucca da parte delle donne con alopecia da chemioterapia. Una iniziativa voluta dalla Regione Campania, dalla Giunta e da tutto il Consiglio Regionale, che qualche mese fa decisero di stanziare un bonus destinato a chi, in seguito alla chemioterapia, ha perso i capelli”. Così il dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera decisiva per le sue pazientied è impegnato nella divulgazione, condivisione e sensibilizzazione alla prevenzione oncologica. “Mi appello a tutti glidella Regione ...

