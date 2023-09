Pareggio a Potenza che sa di beffa | ma mercoledì spazio a Carretta e Montalto

(Di lunedì 25 settembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Settanta minuti di assoluto dominio, condito con un gol del solito Curcio al 20’ del primo tempo. Poi un lieve calo fisiologico, visti i tanti impegni ravvicinati e la mancanza di una preparazione adeguata causa le vicende ripescaggi, hanno regalato ai Falchetti lache non ci voleva. È firmato Caturano, a 20 minuti dal termine ildei padroni di casa che sono stati costretti a subire una maggiore pressione degli ospiti per gran parte della gara. Andati anche vicini al raddoppio (a dir poco dubbio il gol di Tavernelli al 58’ annullato per fuorigioco dall’arbitro pesarese Renzi). Un’occasione perduta, dunque, visti i valori in campo: ilha mostrato margini di miglioramento solo dopo l’innesto nella ripresa dei vari Preziosi, Porcino e Saporiti che hanno alzato l’asticella in termini di ...

