Paolo Negro ad un passo dalla panchina dell’Uganda | i dettagli

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’ex difensore della Lazio sta per iniziare una nuova avventura sulladella nazionale ugandese: tutti idell’operazione Ha vestito la maglia della Lazio dall’estate del 1993 fino al 2005. Si è laureato campione d’Italia con la squadra guidata da Sven Goran Eriksson ed ha alzato al cielo numerosi trofei nazionali ed internazionali. Una volta lasciata la capitale ha continuato la sua carriera al Siena, chiudendo l’avventura di calciatore ed iniziando quella di tecnico. Ora persta per iniziare una nuova, stimolante, avventura., ad un– Notizie.comSecondo quanto appurato in esclusivaredazione di Notizie.com, l’ex difensore è ...