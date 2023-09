Paola Caruso In Lacrime | Brutta Pagina di Televisione!

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’ospitata dia Verissimo ha generato perplessità nel pubblico. In molti hanno criticato la tv del dolore proposta nel programma di Silvia Toffanin. Ecco cosa è successo. #verissimo #Nella puntata di Verissimo trasmessa domenica 24 settembre 2023,è stata chiamata a condividere la dolorosa vicenda medica del figlio Michele, di appena 4 anni. Secondo quanto riportato dalla showgirl, il piccolo avrebbe subito un grave caso di malasanità durante una vacanza in Egitto. Una semplice puntura ha portato a un serio problema alla sua gamba, che secondo lapotrebbe aver causato danni permanenti. Il 24 aprile, Michele ha subito un intervento chirurgico all’ospedale Gaslini di Genova. La, con la voce tremante, ...

Il coraggio di Paola Caruso nel raccontare la difficile lotta di suo figlio. Un anno di sfide dopo un'intervento cruciale in Egitto ...