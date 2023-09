Pantelleria | morta in ospedale Anna Elisa Fontana | il compagno le aveva dato fuoco

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 settembre 2023) Èin, la 48enne data alle fiamme dal, nella notte tra venerdì e sabato. Le condizioni della donna, ricoverata in rianimazione all’Civico di Palermo, erano considerate “disperate” dai medici. Ha lasciato cinque figli, avuti da un precedente matrimonio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Onofrio Bronzolino, 52 anni, avrebbe preso una tanica di benzina versandola sul corpo della donna e le avrebbe. I due avrebbero iniziato l’ennesima lite in un bar di, continuata poi a casa. Al culmine del litigio, l’uomo sarebbe anin un magazzino per recuperare la tanica di benzina. ...