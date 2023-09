Pantelleria Morta Anna Elisa Fontana data alle fiamme dal compagno Onofrio Bronzolino

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non ce l’ha fatta. La donna diè statadalnella notte tra venerdì e sabato.Lisasi trovava nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni erano state considerate fin da subito “disperate” dai medici., 52 anni, è a sua volta ricoverato per ustioni e piantonato dai Carabinieri. In base alla ricostruzione degli inquirenti, al culmine di un litigio, sarebbe andato in un magazzino e avrebbe preso una tanica di benzina versandola sul corpo die poi ...