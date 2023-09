Pantelleria | è morta la 52enne data alle fiamme dal compagno

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) ÈAnna Elisa Fontana, 48 anni, aggredita dal marito Onofrio Bronzolino, 52 anni, la notte tra venerdì e sabato. L’uomo è accusato di averle cosparso del liquido infiammabile addosso e poi di averle dato fuoco. La donna, originaria die madre di cinque figli, era giunta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo con il corpo ustionato al 70%. Il marito è ancora ricoverato per ustioni. Nella foto: l’ospedale Civico di Palermo Leggi anche: Ferita per difendere la figlia dmolestie, arrestato ad Asti l’uomo che ha sparato: la vittima lo conosceva Maltesi uccisa e fatta a pezzi, i giudici ammettono il killer ad un programma di giustizia riparativa. Il padre: «Allibito» Roma, Michelle Causo vittima di violenza sessuale: via al processo al patrigno dell’amica L'articolo proviene da ...