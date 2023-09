Panico sul campo di calcio italiano | l’allenatore si accascia vicino alla panchina È successo tutto in un istante

(Di lunedì 25 settembre 2023) Attimi disuldisisuaper un malore. L’uomo avrebbe avuto un infarto, ma la notizia non è confermata e il condizionale è d’obbligo. L’uomo stava discutendo col quarto uomo per una decisione arbitrale opinabile, quando ad un tratto si èto a terra poco prima della fine del primo tempo. Èdurante una partita di Serie C, quella tra Pergolettese e Vicenza, domenica 24 settembre 2023. >> “Ricordata e onorata”. Lutto per la scomparsa della campionessa, l’improvvisa notizia ha sconvolto tutta l’Italia: aveva 43 anni L’uomo in questione, Matteo Abbate, per cause ancora sconosciute si è sentito male ed è ...

Una picchiata di 8 mila metri e un cambio di rotta spaventoso quello subito dal volo di United Airlines in partenza da Newark, sulla sponda del New ...

Grande spavento nel Frecciarossa in partenza da Milano e diretto a Brindisi che era fermo verso le 19 in stazione centrale nel capoluogo lombardo, ...

“Se vogliamo un’Europa dobbiamo iniziare a ragionare in un altro modo: serve una banca centrale che finanzi un reddito universale e non le altre ...

Genova . Questa mattina su un treno intercity in viaggio verso Genova e partito da La Spezia, all'altezza delle Cinque Terra, un uomo ha dato in escandescenza in maniera violenta contro un operatore ...finire del primo tempo punizione per l'Olbia, cross lungo in area, la palla giunge a Nanni che ...Simieri l'attaccante carrarese che più è andato vicino al gol del vantaggio e fa entrare. Le ...

Panico sul treno: uomo aggredisce e ferisce tre persone. Denunciato per interruzione di pubblico servizio Genova24.it

Terrore sul bus: vetro rotto, proposte sessuali e minacce con una bottiglia GenovaToday

L’intercity 666 delle 10.35 dalla Spezia è rimasto fermo per un’ora e mezza. Sempre in mattinata guasto al sistema di prenotazione dei biglietti di Trenitalia ...JESOLO - E’ entrato nel locale come una furia, seminando il panico e distruggendo qualsiasi cosa gli capitasse tra le mani. Momenti di grande paura sabato notte al Boe ...