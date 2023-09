Pallanuoto | Champions League 2023-2024 | domani l’esordio in un girone complicato per l’AN Brescia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Inizia il cammino nei gironi delladiper. La compagine lombarda, seconda nello scorso campionato di A1, ha rinunciato alla wild card che consegnava l’accesso diretto a questo round, preferendo la partecipazione ai turni preliminari superati con un ottimo slancio. La squadra guidata da Sandro Bovo ha perso alcuni tasselli importanti nella propria rosa in estate, ma l’obiettivo è comunque quello di riuscire a disimpegnarsi al meglio nel cammino europeo, provando a tentare l’assalto alla Final Eight.il primo incontro in terra spagnola: sfida all’Astralpool Sabadell, seconda in campionato a punteggio pieno dopo due partite del campionato iberico con 28 gol fatti e 16 subiti. Occhio anche alle altre due rivali: se i rumeni della Steaua ...

Ai 22 club iscritti nella competizione si sono aggiunte altre 14 squadre escluse dal primo turno diLeague, quindi, la Len Euro Cup parte con 36 club suddivisi in 8 gironi, quattro gironi ...Presentazione nella sede dell'Omr del patron Marco Bonometti per l' An Brescia , che riparte con nuovo entusiasmo per essere protagonista sia nella serie A disia nella. E proprio in Europa i ragazzi di coach Sandro Bovo saranno impegnati martedì prossimo alle 19.30 in Spagna contro Sabadell. Esordio invece in campionato domenica 1 ...

