PA | Zangrillo spiazza tutti | “Basta con il posto fisso…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Il Resto del Carlino” Più chiaro di così davvero non si può. Le ultime affermazioni rilasciate da Paolosono fin troppo chiare. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, infatti, ne ha parlato in una intervista che ha rilasciato ai microfoni del ‘Resto del Carlino‘. Al noto quotidiano, infatti, ha affrontato uno dei temi più importanti che riguardano il nostro Paese. Come quello del lavoro. Sono tantissime, a quanto pare, le novità che il governo ed il suo ministero sono pronti a lanciare. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo(Ansa Foto) Notizie.comIn merito, soprattutto, ad una nuova campagna di comunicazione. Tanto da affrontare l’argomento delfisso. Uno ...