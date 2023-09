Osteria alla Concorrenza – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 settembre 2023)Via Melzo, 12 – 20129Tel. 02/91672012 Sito Internet: www..superbexperience.com Tipologia: enoteca con cucina Prezzi: crostoni 7/10€,focacce 8/10€, taglieri 18/32€, altro 3/14€ Chiusura: Domenica OFFERTA Potremmo definirlo il “fratellino minore” di Trippa, in quanto tra i soci, oltre a Josef Khattabi ed Enricomaria Porta, c’è anche Diego Rossi, patron della trattoria sopracitata. A differenza di Trippa, qui si punta soprattutto sul vecchio concetto di “oste”, che è la figura portante del luogo. A questo compito assolve Enricomaria che sa consigliare la clientela sia sui vini che sul cibo. In merito a quest’ultimo, c’è da precisare che, non essendoci una cucina, si tratta per lo più di piatti sfiziosi ...