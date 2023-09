Ospite a Verissimo | la cantante ha raccontato un mondo di carezze | abbracci e baci | in sostituzione della vista 

Leggi su iodonna

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non riesce a trattenere le lacrime Annalisa Minetti. E non gira intorno su quello che è il suo più grande dolore: non poter veder crescere i suoi due figli, Fabio, 15 anni, ed Elena, 5.di Silvia Toffanin a, la cantautrice e atleta paralimpica, affetta da retinite pigmentosa, si è raccontata a cuore aperto: «Mi dicono che ho due figli bellissimi, io non riesco neanche a immaginarli». Annalisa Minetti ha fissato un nuovo obiettivo: le Paralimpiadi di Parigi nel triathlon ...