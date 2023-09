Osimhen furioso con Garcia per il cambio | La reazione di Di Lorenzo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Durante la sostituzione in Bologna-Napoli,ha protestato animatamente con. Il capitano Dilo ha calmato. CALCIO NAPOLI. Nel match tra Bologna e Napoli terminato 0-0, si è verificato un episodio che ha fatto discutere: lafuribonda di Victoral momento della sostituzione operata da Rudi. L’attaccante nigeriano, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, è stato richiamato in panchina dal tecnico al minuto 85.non ha preso bene la scelta, chiedendo platealmente ai motivi della sostituzione e chiedendo di giocare in coppia con Simeone. A placare gli animi ci ha pensato il capitano Giovanni Di. Vedendotroppo agitato e pronto a innescare una ...

Una gestualità eloquente, a favore di telecamera: Victorquando viene richiamato in panchina dall'allenatore Rudi Garcia. Già nervoso per il rigore fallito, il cambio dell'attaccante segue quello di un'altra stella del Napoli, Khvicha ...... ma il Napoli ha avuto l'episodio a favore per vincerla: l'arbitro ha concesso un calcio di rigore per un fallo di mano, malo ha sbagliato calciando largo. Dieci minuti più tardi Garcia lo ...

Osimhen furioso con Garcia dopo il cambio: il gesto in diretta tv Tuttosport

Osimhen furioso si ribella a Rudi Garcia dopo il cambio: gli urla ... Fanpage.it

Victor Osimhen torna in panchina furioso quando il ct azzurro Rudi Garcia lo fa sostituire, al 41’, nella partita contro il Bologna. È successo dopo un palo al 5’ e un rigore sbagliato al 72’, ...Più che i muscoli, sono i nervi saldi e le parole sensate del capitano a risaltare nel dopo gara di Bologna-Napoli. Giovanni Di Lorenzo non si nasconde in diretta tv, a cominciare dall'amarezza per ...