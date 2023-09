Osimhen | discorso da leader vero Ha alzato i toni | ma si è scusato con allenatore e compagni

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 25 settembre 2023) Unemozionante a Castel Volturno: l calciatore nigeriano Victorsi è rivolto ai suoidi squadra e all’. Durante l’ultima partita, l’attaccante del Napoli Victorha vissuto un momento di profonda frustrazione a causa della sua sostituzione in campo, gestita in maniera inaspettata dal tecnico Rudi Garcia. Il giovane bomber, noto per la sua passione e dedizione al gioco, ha reagito in modo scomposto alla decisione dell’di farlo uscire dal campo di gioco nel corso di Bologna-Napoli. Tuttavia, dimostrando maturità e senso di responsabilità,ha riconosciuto il suo comportamento impulsivo e ha colto l’opportunità di chiarire la situazione. Nella giornata successiva, al ritorno agli allenamenti, ha affrontato un ...