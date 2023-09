Oscar Piastri | “Weekend davvero speciale | me lo ricorderò a lungo”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ogni fine settimana sta riservando delle sorprese in questa seconda parte di stagione della Formula 1 e quella odierna si chiama senza alcun dubbio. Settimana dopo settimana ha scalato posizioni fino ad arrivare ieri al terzo posto nel gran premio del Giappone. Grande festa dunque in casa McLaren ma anche ovviamente in casaper il primo podio in Formula 1. Ecco cosa ha poi riferito il pilota nelle interviste del post gara. (Credit foto – pagina Facebook McLaren)Queste dunque le parole dial termine del gran premio del Giappone: “E’. Me lopertempo. Non posso ringraziare abbastanza la squadra per avermi dato questa opportunità. Non ci sono molte persone nel mondo che hanno questa ...

Oscar Piastri si sblocca e, al sedicesimo tentativo, sale per la prima volta sul podio in un Gran Premio di Formula Uno. Il giovane talento ...

8,5 Ok soccombe a Norris in gara, ma signori...che talento. La prima fila, la partenza aggressiva, il primo podio in carriera su uno dei circuiti più splendidamente veri del Circus. Ci ...ha poi ottenuto il primo podio in carriera. Bello vedere un 'rookie' che sale con merito sul podio e il giovane australiano ha sicuramente un gran potenziale, sebbene in Giappone non ...

F1. GP Giappone: Oscar Piastri: "Primo podio, ho realizzato il mio sogno" - Formula 1 Automoto.it

Norris-Piastri, doppio podio McLaren a Suzuka: "Risultato fantastico". VIDEO Sky Sport

E sei! La Red Bull è Campione del Mondo. Suzuka non è Singapore. Non c’è nulla del fascino esotico delle serate equatoriali, fra tosti muretti e grattacieli da favola.Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. In genere l'icona si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo. Potrebbero essere installati più blocchi ...