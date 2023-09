Orgoglio e Pregiudizio | il finale alternativo americano del film del 2005

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 25 settembre 2023)delpresenta un, per il mercato. La versione statunitense delcon Keira Knightley e Matthew MacFadyen, presenta una breve scena aggiuntiva, che potete vedere nel video qui sotto e che non è presente nel romanzo di Jane Austen in cui Elizabeth e Darcy, finalmente insieme, scherzano e si beccano; Darcy chiede alla neo consorte come preferirebbe essere chiamata confidenzialmente; dopo un breve e salace batti e ribatti, Elizabeth concede al marito di chiamarla “signora Darcy” ma solo nel caso in cui egli sia “completamente, perfettamente e ardentemente” felice. A quel punto, Darcy comincia a sfiorare il collo di Elizabeth con le sue labbra, chiamandola ripetutamente “signora Darcy”. Alla ...