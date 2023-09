(Di lunedì 25 settembre 2023) su Tg. La7.it - È ildi, lo presenta oggi su x Elon: si chiamae il patron dine illustra le nuove funzioni. In piedi davanti a ...

“ Optimus è ora in grado di auto-calibrare le sue braccia e gambe”: con queste parole comincia il video, pubblicato su X, con cui Tesla ha svela to le ...

"Quando un Neuralink verrà combinato agli arti del, la mano di Luke Skywalker diventerà reale", aveva scritto su X - Twitter solo due giorni fa Elon Musk riferendosi al personaggio di ...Tesla ha fornito un piccolo ma interessante aggiornamento sui progressi nello sviluppo del suoumanoide Tesla, noto anche come Tesla Bot . Attraverso i suoi canali social, l'azienda americana ha diffuso un nuovo breve filmato in cui vediamo in azione il. Quando fu ...

Tesla svela le nuove caratteristiche del suo robot umanoide Optimus Corriere TV

Optimus, il robot umanoide di Tesla. Musk: guardate che può fare TGLA7

di Carblogger Che cosa è Tesla Una casa automobilistica. O almeno lo era vent’anni fa quando è nata. E poi dal 2004 con Elon Musk al volante, che l’ha portata a valere fino a mille miliardi di dollar ...“ Optimus è ora in grado di auto-calibrare le sue braccia e gambe”: con queste parole comincia il video, pubblicato su X, con cui Tesla ha svelato le nuove funzionalità del suo robot umanoide. Anzitut ...