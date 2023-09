Opinioni personali Vs valutazioni scientifiche

Leggi su butac

(Di lunedì 25 settembre 2023) La settimana scorsa, nello slot precedentemente occupato dalla trasmissione Forrest, condotta da Luca Bottura e Marianna Aprile – trasmissione in cui ero spesso ospite – è andata in onda la nuova trasmissione Giù la maschera, condotta dell’ex presidente RAI Marcello Foa. In una delle puntate è stato ospitato un medico psicoterapeuta sospeso dall’Ordine dei Medici, Massimo Citro della Riva, già noto ai lettori di BUTAC. Non sorprende che durante la trasmissione siano state fatte affermazioni controverse. Sia Citro che Foa sono conosciuti per le lorosul coronavirus: la direzione di Radio1 avrebbe facilmente potuto prevedere la direzione che avrebbe preso la trasmissione. Citro ha fatto una dichiarazione particolarmente discutibile: Questi non sono vaccini. Perché l’antigene, cioè la famosa proteina Spike, che viene fatta produrre dalle nostre cellule, non è mai ...