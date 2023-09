Opere d’arte dagli alberi caduti nel nubifragio a Milano | cosa prevede il bando per artisti e studenti

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) A tre mesi esatti dal violentoche si è abbattuto su, per il Comune è arrivato il momento di pensare al futuro dei circa 5mila. Fin dai primissimi giorni, l’amministrazione comunale si era fatta carico di un doppio impegno: da un lato, ripiantare almeno lo stesso numero degliabbattuti; dall’altro, dare una seconda vita al legno trovando soluzioni ispirate all’economia circolare. Ed è proprio in questo senso che va letta la delibera approvata in questi giorni dalla giunta di Beppe Sala. Sul sito del comune, fa sapere Palazzo Marino, verrà pubblicato unrivolto ad, istituti scolastici, studi di architettura, falegnamerie e associazioni. L’obiettivo? Trovare progetti per trasformare il legno degli ...