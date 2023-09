Operazione “Stop Fake” | Sequestrati oltre 23 000 incensi e gioielli falsi a Pescara

Leggi su citypescara

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tra i prodotti messi sotto sequestro, spiccano bastoncini d’incenso di diverse fragranze e tonalità, che, contravvenendo alle disposizioni del Codice del Consumo, si rivelavano un potenziale pericolo per chi li utilizzava. Durante la loro combustione, infatti, questi prodotti liberavano sostanze fortemente tossiche, capaci di irritare le vie respiratorie, con possibili conseguenze come aggravamento dell’asma, vertigini, irritazione oculare, cefalee e episodi di perdita di memoria. A questi si aggiungono numerosi: orecchini, braccialetti, collane, anelli e altri articoli preziosi, risultati non solo, ma anche potenzialmente pericolosi. L’assenza di un packaging corretto e di chiare indicazioni sulla presenza di materiali nocivi, come il nichel – noto per le sue potenziali reazioni allergiche – ha reso necessario l’intervento delle ...