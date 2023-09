Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 25 settembre 2023)ilnon èad alcuna. Non si segnalano colossali rapine ai casinò di Las Vegas come quella che si vede neldi Steven Soderbergh del 2001. Quello con George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, però, è il remake di un celebredel 1960, Colpo grosso, interpretato da Frank Sinatra, Dean Martin e dal leggendario Rat Pack. La trama è rimasta pressoché identica: Danny Ocean mette su una squadra di amici per rapinare una serie casinò in contemporanea. Ovviamente, però, con sfumature diverse. Se nel classico del 1960 gli amici in questione sono ex appartenenti all’82.ma Divisione Airborne, in azione durante la Seconda Guerra Mondiale. E sono interessati a rapinare ...