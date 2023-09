Non solo esami | una nuova università proposta dagli studenti de La Sapienza

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 25 settembre 2023) “Vogliamo portare avanti un modello inedito, dove andando la mattina all’l’unico scopo non sia andare a lezione e tornare a casa. Vogliamo spazi che non sianoluoghi di studio ma aree in cui fare laboratori, tirocini, in cui dare vita a progetti creativi” racconta Gianluca Gagliano, 24 anni, studente di Medicina e Chirurgia a Ladi Roma. Parla di fretta, le frasi sono interrotte dal suono dello scotch staccato con i denti per attaccare manifesti in tutta la città. Si trova insieme ai suoi compagni di: Luca La Barbera, 26 anni, studente di Sociologia; Alessandro Pancalli, 23 anni, che studia Relazioni internazionali; e Dafne Tomasetto, 23 anni, iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza. Insieme hanno fondato l’associazione studentesca ‘Minerva’ e hanno iniziato la loro attività ...