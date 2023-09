Non giudico | un amico I post della vergogna su Messina Denaro

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Umana pietà, di fronte alla morte di un uomo o un continuo, agghiacciante inchino al sanguinario boss che non c'è più? È un interrogativo difficile da dipanare quello che emerge da alcuni messaggi apparsi in rete e relativi al decesso di Mattia, capo assoluto di Cosa Nostra. “Condoglianze alla famiglia”, “Riposi in pace e tranquillità”, “Che il Signore lo tenga in gloria e lo perdoni, pace all'anima sua”. Sono decine idi questo tenore comparsi su Facebook sotto un articolo che raccontamorte del boss, spentosi all'ospedale dell'Aquila dove era ricoverato dall'inizio di agosto e riportati dall'agenzia di stampa AdnKronos. “Condoglianze alla famiglia. Per me und'infanzia poi ognuno di noi fa le sue scelte di vita, comunque non sta a noi giudicare”, scrive Gaspare. ...