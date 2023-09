Non fa i compiti a casa Moretti la spara | Paragone la ridicolizza | basta un gesto | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Si parla dell'emergenza migranti a Stasera Italia, dove in collegamento c'è Alessandra. È lei, europarlamentare del Pd, a prendere le difese dell'Unione europea. E, in controtendenza con quanto dichiarato dal governo, arriva a sostenere la Germania. "Negli ultimi sei mesi - esordisce nella puntata di domenica 24 settembre su Rete 4 - ha accolto 196 mila richieste d'asilo contro le nostre 65 mila". A detta della dem non sarebbe da meno la Francia che ne avrebbe accolte 100 mila. Da qui la sua conclusione: "In Europa l'unica che non fa iè l'Italia. Noi come Pd un piano per risolvere questo problema lo abbiamo...". Ma mentreparla Gianluigiscuote la testa. Poi l'europarlamentare prosegue prendendo di mira direttamente Giorgia Meloni: "C'è soltanto da constatare ...