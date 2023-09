No! Questo video non mostra una protesta a Odessa contro Zelensky

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ha iniziato a circolare online unche secondo diversi utenti riprenderebbe le proteste in corso nella città ucraina diil presidente Volodymyr. Nella clip, che dura meno di trenta secondi, si vede un gruppo di persone che urlano “Ganba!”, ovvero: «Vergogna!». Le immagini sono accompagnate da una scritta che, tradotta dal cirillico, recita: «Lanciamo proteste in tutta l’Ucraina. Ucraina senza!». Per chi ha fretta: Unche ritrae una presunta manifestazione aè stato condiviso da molti utenti che sostengono come le proteste siano state organizzateil presidente VolodymyrIn realtà la clip arriva veramente da, ma le proteste non erano ...