NJPW | Svelato il prossimo avversario di Will Ospreay per l’IWGP UK Title

(Di lunedì 25 settembre 2023) Durante l’evento “Destruction in Kobe”, tenutosi nella giornata di ieri, Yota Tsuji ha sfidatoperUK Championship. Sebbene Tsuji sia stato in grado di portare l’Aerial Assassin al limite, e abbia perfino eseguito un kick out dalla devastante Storm Driver ’93,è infine riuscito a mettere al tappeto il Gene Blast con due Hidden Blade e una Stormbreaker. Appena terminato l’incontro, però, un nuovo sfidante si è presentato al cospetto di. Una lunga rivalità Trattasi di Zack Sabre Jr, uno dei più vecchi rivali diche, dopo essere salito sul ring, ha ribadito la sfida lanciata al campione in occasione di RevPro’s XI Anniversary Show, durante il weekend di All In.ha accettato e l’incontro ...

