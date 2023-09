Nissan | in Europa ogni nuovo modello sarà solo elettrico

L'annuncio era atteso, ma provoca comunque impressione. Da oggi, ogni nuovo modelloinsarà completamente elettrico . La gamma sarà esclusivamente elettrica , sempre nel Vecchio Continente, entro il 2030 . Le parole di Makoto Uchida, Presidente e CEO: ' Il futuro ...Inpasserà alla mobilità completamente elettrica entro il 2030; crediamo sia la scelta giusta per la nostra azienda, per i nostri clienti e per il pianeta". L'annuncio coincide con le ...

Nissan, da oggi in Europa ogni nuovo modello sarà solo elettrico. "Unica soluzione per la mobilità del futuro" e nuovi test di guida autonoma.