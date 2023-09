Nissan - Concept 20-23 | la futura Micra elettrica è estrema

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 25 settembre 2023) Alla base del progetto c'è un'idea semplice: creare una piccola citycar che sappia emozionare i giovani. Così il team delDesign Europe, il centro stile europeo del marchio, ha ripreso i lineamenti della, di cui la Casa aveva diffuso alcuni teaser, per realizzare una due posti, il cui nome ha un doppio significato. Il 20 celebra il ventesimo anniversario del centro di design, mentre il 23 indica l'anno in corso e si richiama al nome del marchio poiché in giapponese i numeri due e tre si pronunciano "ni" e "san". Le linee sono ispirate dal mondo delle competizioni, dal simracing online alla Formula E, mentre molti dettagli sono pensati per essere funzionali, come le ampie prese d'aria delle minigonne per il raffreddamento dei freni o il grande alettone, che è stato ...