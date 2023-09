Niger | la resa di Macron | “Non c’è più la Françafrique i nostri soldati via entro l’anno | l’ambasciatore torna domani”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Appare irrimediabilmente perduto il rapporto fra ile la Francia dopo che la giunta militare, che ha preso il potere pensionando l’ex-presidente, Mohamed Bazoum, ha detto aldi Parigi di sloggiare al più presto ed ha avvertitodi portarsi via il prima possibile i suoi militari francesi che, da anni, stazionano nel Paese nella visione da Grandeur della, la politica estera francese che ha fatto tanti danni nel Continente: “Nelle prossime ore il nostro ambasciatore intornerà in Francia” e ifrancesi lasceranno illa fine del”, ha annunciato il presidente francese Emmanuel ieri sera durante un’intervista a Tf1. In queste settimane si sono succedute in ...

Leggi Anche dal blog di Mauro Armanino Golpe in, così il popolo si è ripreso la parola e la ... Non accada mai più che la sofferenza dei poveri siavana e le nascoste utopie germogliate in ...Stanno pagando un prezzo molto alto al cambiamento impresso alla storia deltramite il golpe, ... Non accada mai più che la sofferenza dei poveri siavana e le nascoste utopie germogliate in ...

Niger, la resa di Macron: "Non c'è più la Françafrique. i nostri soldati ... Secolo d'Italia

Nigeria, attacco armato in un'università nel Nord del Paese: rapite 24 studentesse RaiNews

"Una nuova tappa verso la sovranità" e un "momento storico". Parla così la giunta militare del Niger dopo le parole del presidente francese Emmanuel Macron sul ritiro dell'ambasciatore e delle truppe ...Domenica il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia ritirerà i propri soldati e il proprio personale diplomatico dal Niger, il paese dell’africa subsahariana in cui a inizio a ...