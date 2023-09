Niger | Francia ritira truppe e ambasciatore | cosa succede | gli scenari

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – "Una nuova tappa verso la sovranità" e un "momento storico". Parla così la giunta militare deldopo le parole del presidente francese Emmanuel Macron sul ritiro dell'e dellefrancesi presenti nel Paese, teatro del golpe dello scorso luglio contro il presidente Mohamed Bazoum. "Celebriamo la nuova tappa verso la sovranità del– dice la giunta militare – Lefrancesi, così come l', lasceranno il territorioino entro fine anno. E' un momento storico che testimonia la determinazione e la volontà del popoloino". Per il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), "tutte le persone, le istituzioni o le strutture che costituiscono una minaccia per gli interessi e i ...