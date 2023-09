Niente medaglia a una giovane ginnasta nera | scoppia la polemica Simone Biles | “Non c’è spazio per il razzismo”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un video girato a marzo 2022, ma diventato virale ora, a distanza di un anno, sta facendo ancora una volta parlare diall’interno dello sport. Il video sullaWelcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ — Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023 È marzo 2022, la gara di ginnastica è da poco terminata al National Indoor Arena di Dublino, in Irlanda, e le piccole atlete sono in piedi, una accanto all’altra, fiere ed entusiaste, in attesa di ricevere la loro. La donna che ha il compito di premiarle è di fronte a loro, e una per volta ricevono tutte il loro riconoscimento, tranne una. Quando è il suo momento la funzionaria incaricata la salta e mette la ...