NFL 2023-2024 3a settimana | vincono 49ers | Chiefs | Lions | Packers | Browns e Colts che beffano i Ravens

(Di lunedì 25 settembre 2023) La terzadella NFLnon ha certo lesinato in fatto di emozioni. Le partite hanno regalato spunti a non finire ad ogni livello, iniziando a chiarire in maniera più chiara i valori in campo anche se, come ben sappiamo, la stagione regolare è ancora lontanissima dal proprio momento clou. Nella NFC arrivano vittorie importanti per San Franciscocontro i Giants per portare i californiani sul 3-0 nella NFC West e per Green Baye Detroitnella NFC North. Cadono fragorosamente i Dallas Cowboys che perdono il primo match stagionale sul campo degli Arizona Cardinals che erano ancora a secco. Ennesimo ko per i Minnesota Vikings che scivolano sullo 0-3 stagionale nonostante il miglior WR della lega, ovvero Justin Jefferson. Nella AFC straripano i ...

I Dolphins asfaltano Denver, Colts ok all’extratime in casa Ravens, per i Jets continua la maledizione Patriots, Dallas cade in Arizona ...Miami ha segnato ben 10 TD totali, cinque su corsa e altrettanti su passaggio (prima franchigia a riuscirci nella storia dell'NFL). Ma non finisce qui: è la seconda squadra che mette a referto più di ...