Newcastle-Manchester City EFL Cup | 27-09-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 25 settembre 2023)tornano ad affrontarsi in EFL Cup per la la prima volta dopo quasi nove anni. Allora si imposero a sorpresa i Magpies, che sconfissero 2-0 all’Etihad i Citizens di Pellegrini che poi giunse secondo in Premier League alle spalle del Chelsea di José Mourinho. Fu una delle rare vittorie delInfoBetting: Scommesse Sportive e

Newcastle e Manchester City tornano ad affrontarsi in EFL Cup per la la prima volta dopo quasi nove anni. Allora si imposero a sorpresa i Magpies, ...

Mercoledì alle 21 big match per il terzo turno di Carabao Cup, la terza competizione per importanza del calcio inglese dopo Premier League e FA ...

... che nei giorni scorsi ha parlato di come i giocatori alCity vogliano bissare il '... è la riflessione di Guardiola che domani, in Coppa di Lega contro il, farà un po' di turnover: ...Pochi giorni fa, quello portato a casa all' esordio in Youth League contro il, quando ... Su di lui si sono accesi recentemente i fari di Borussia Dortmund eCity , che rimangono ...

Carabao Cup, Newcastle-Manchester City: probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e streaming Today.it

Newcastle-Manchester City, big match di Coppa: quote e pronostico La Gazzetta dello Sport

I Red Devils accedono agli ottavi dopo il netto successo per 3-0 contro il Crystal Palace. Wolves eliminati a sorpresa dai Tractor Boys ...La partita Newcastle - Manchester City di Mercoledì 27 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per EFL Cup - 1/16 finale ...