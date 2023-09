NetCom Group S p A acquisisce la maggioranza di Altec Informatica

(Di lunedì 25 settembre 2023) Con sede centrale a Napoli,S.p.A. Ha acquisito ladipotenziando l’offerta di servizi ICT del Gruppo NAPOLI –S.p.A., leader nel mercato dei servizi ICT avanzati e consulenza ingegneristica, è lieta di annunciare l’acquisizione delladelle quote diTecnologica, oraazienda specializzata nei servizi di Assistenza Tecnica Hardware, Sistemistica e di Software infrastrutturale per Aziende, Utility, PA e PAL.Un Passo Strategico perQuesta acquisizione rappresenta un passo strategico per, che va ad implementare la propria ...

S.p. A., leader nel mercato dei servizi ICT avanzati e consulenza ingegneristica, è lieta di annunciare l'acquisizione della maggioranza delle quote di ALTEC Tecnologica, ora ALTEC ...Visita istituzionale nel quartier generale a Napoli didi Antonio Caso capogruppo M5S in commissione Cultura della Camera. L'onorevole Caso che si occupa da tempo di innovazione tecnologica ed in particolare delle tematiche legate alla ...

netcom-group-la-societa-napoletana-per-linnovazione La Notizia in comune

Nuova acquisizione strategica per NetCom Croup: acquista la ... I-TALICOM

NAPOLI - NetCom Group S.p.A., leader nel mercato dei servizi ICT avanzati e consulenza ingegneristica, è lieta di annunciare l'acquisizione della maggioranza delle quote di ALTEC Tecnologica, ora ALTE ...Apprentify Group is a training provider based in Macclesfield. Companies under the group include Apprentify, Netcom Training, Upskilla and recently acquired The Juice Academy, a digital marketing ...