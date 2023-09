NBA L' Aquila | Vittoria Convincente nell' Ultima Amichevole di Preseason

(Di lunedì 25 settembre 2023) L'- Il Campionato di Serie B Interregionale è alle porte, e il Nuovo Basketno è pronto a fare il suo debutto con una nota positiva.di, i ragazzi del Pala Angeli hanno messo in mostra una performance solida edi fronte a una squadra ben costruita come il Vasto Basket, destinata a giocare un ruolo da protagonistaa prossima stagione di Serie C. Il punteggio finale è stato di 92-65, a dimostrazione del duro lavoro e della dedizione del team sotto la guida di coach Federico d'Addio. L'incontro è stato caratterizzato da 40 minuti di gioco intensi, e l'affluenza di numerosi appassionati ha dato un ulteriore impulso alla squadra. Il primo quarto è stato combattuto, con gli ospiti che hanno chiuso ...

