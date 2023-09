La kermesse genovese per il giovane cantiere bergamasco è stata anche l'occasione per annunciare il suo ingresso in Confindustria. Manuela Barcella, co - fondatore di: "nasce nel 2019 ......"The One Regina" è stata progettata da Scatto Italiano in collaborazione conFabbrica Italiana Motoscafi , una delle realtà più dinamiche e in forte crescita dell'industriaitaliana. Nata ...

Nautica, Fim presenta la nuova 440 Regina al Salone di Genova - Il ... Il Sole 24 ORE

FIM sarà presente al Salone Nautico di Genova, dal 21 al 26 settembre pressmare.it

Genova, 25 set. (askanews) - Fabbrica Italiana Motoscafi, una delle realtà più dinamiche dell'industria nautica italiana, ha svelato al Salone Nautico di Genova la nuova 440 Regina, che arricchisce la ...Numeri importanti nella sede di progettazione di Fincantieri che ha sede in via Cipro Genova, dove c’è stato un significativo incremento occupazionale raggiungendo ad oggi circa 700 lavoratrici e lavo ...