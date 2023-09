Napolitano | Unterberger | ' lo ricorderemo sempre come un grande amico delle Autonomie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. (Adnkronos) - La Presidente del Gruppo per leJuliaha reso omaggio questo pomeriggio al Presidente Giorgiopresso la camera ardente allestita in Senato, portando le condoglianze del Gruppo alla famiglia. “Al suo ritorno in Senato - ha detto la senatrice della SVP - il Presidentescelse di aderire al nostro Gruppo. Questo per noi èstato motivo di vanto e orgoglio. Lounspeciali. Ed è bello leggere in queste ore i tanti messaggi di stima e cordoglio che giungono da tutto il mondo. Sono la cifra di quanto importante e prezioso sia stato il suo operato prima ...