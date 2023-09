Napolitano | Camera Italiastatodidiritto | ' sua azione politica esempio per premierato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Giorgioè stato uno dei personaggi più rappresentativi della storia dell'Italia repubblicana, protagonista nella vitadel Paese prima, e poi nelle istituzioni, fino ad arrivare alla più alta carica dello Stato. Il suo operato di presidente della Repubblica resterà alla storia per diverse ragioni, pur rimanendo sempre attento custode dei principi costituzionali, è indubbio che abbia saputo interpretare il suo ruolo in modo moderno, soprattutto in frangenti in cui la stagione del parlamentarismo, così come lo avevano disegnato i costituenti, iniziava a mostrare le proprie crepe". Così in una nota Guido, presidente di. "Come noto – sottolinea-, il presidente della Repubblica riveste anche il ruolo di presidente del ...