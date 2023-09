Napoli Vs Udinese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 25 settembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. I partenopei hanno bisogno di ritornare alla vittoria dopo qualche passo falso di troppo, mentre i friulani devono uscire dalla crisi.Vssi giocherà mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campioni d’Italia stanno attraversando qualche difficoltà di troppo nella difesa del titolo, avendo ottenuto 8 punti in cinque partite. Nell’ultima turno sono stati bloccati a Bologna allontanandosi ancora di più dalla vetta della classifica che ora dista sette lunghezze. I friulani sono ancora a secco di vittorie avendo ottenuto solo tre punti in cinque partite. Nell’ultimo turno sono stati sconfitti tra le mura amiche dalla Fiorentina che li hanno ...