Napoli-Udinese | dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni

...Cagliari - Milan - Dazn/Sky Ore 18.30 Empoli - Salernitana - Dazn Ore 18.30 Verona - Atalanta - Dazn Ore 20.45 Inter - Sassuolo - Dazn Ore 20.45 Lazio - Torino - Dazn/Sky Ore 20.45- ...Manganiello designato per. Genoa - Roma, giovedì 28 settembre ore 20.45, affidata a Orsato. Arbitri e assistenti delle partite della 6a giornata. Juventus - Lecce. (martedì 26 s ...

UFFICIALE - Napoli-Udinese, arbitra Manganiello con Di Martino al Var: la sestina completa Tutto Napoli

La Serie A torna in campo per la sesta giornata. Nel turno infrasettimanale in palio punti pesanti, con gli allenatori che devono ancora risolvere alcuni dubbi di formazione.Il turno infrasettimanale di Serie A dà subito l'opportunità al Napoli di rifarsi dopo il pareggio striminzito di Bologna. La 6ª giornata vedrà i campioni d'Italia ospitare al Maradona l'Udinese, redu ...