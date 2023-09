Napoli | questione di testa

(Di lunedì 25 settembre 2023) C 'è una sola squadra in buona salute tra le big sulla carta candidate al titolo. Ed è l'Inter. E c'è una squadra irriconoscibile rispetto allo scorso campionato. Ed è il. In mezzo stanno Juve ...

Potrebbero essere decisive le prossime 24 ore per la possibile decisione su Spalletti in Nazionale: pesa la clausola di 3 milioni da versare al ...

Tutta una questione di motivazione. Sarebbe questa la risposta di Rudi Garcia alle domande circa il gioco non ottimale espresso dalla squadra in ...

Rovesciata rispetto alla stagione scorsa, in cui l'Inter è caduta tredici volte e in cui ilè partito a razzo. Se cerchi nel campo uno specchio ai risultati, vedi l'egemonia del centrocampo di ...... ora non ricordo: risucchiati dal rebus Natan e dallaGarcia, non stiamo prestando ... Iloggi sembra uscire dalla catalessi post - Lazio e Zambo è il primo a non essere più uno zombie. ...

Napoli, prima Kvaratskhelia, poi Osimhen: questione di cambi per ... Footballnews24.it

Furia Osimhen contro Garcia: il clamoroso gesto alla sostituzione Corriere dello Sport

L'ira di Victor Osimhen durante la partita del Napoli contro il Bologna: non solo Kvaratskhelia, nel mirino di società e tifosi è finito anche mister Garcia ...Prima Kvaratskhelia, poi Osimhen: periodo difficile da gestire in casa Napoli per il nuovo allenatore Rudi Garcia, che finisce nel ciclone per i cambi ...