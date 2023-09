Napoli | la Schlein snobba la ‘Festa dell’Unità’ | apparirà solo in video Sconcerto tra i Dem | “Di che ha paura Elly?”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiFuga per la sconfitta: nel Pd napoletano serpeggiano i malumori per la mancata presenza della segretariaalla Festa dell’Unità in programma dal 28 settembre al 1 ottobre alle Terme di Agnano. Un’ora di treno è evidentemente troppo faticosa per la, che sarà presente incollegamento. Malumori e veleni tra i Dem napoletani: “Ma di cosa ha?” si chiede un esponente del Pd parlando con Anteprima24.it, “ha capito che qui si rischia di crollare?”. La partecipazione da remoto dellaalla Festa dell’Unità di, che ha come titolo “è Comunità”, città dove il Pd è al governo, così come in Regione Campania, è vissuta come uno smacco da molti esponenti locali del ...