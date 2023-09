Napoli | Gazzetta | “Osimhen si è scusato con Garcia | non verrà multato”

(Di lunedì 25 settembre 2023) In casasembra rientrato il caso. L’attaccante nigeriano infatti si ècon il tecnico Rudiper il suo sfogo nel momento della sostituzione a Bologna. Durante l’uscita dal campo infatti il capocannoniere dello scorso campionato ha sbottato contro l’allenatore, non accettando il cambio e facendo notare con veemenza la sua volontà di proseguire la partita. Secondo quanto riporta ladello Sport, la società considera risolta la questione e non ci sarebbe la volontà di multare il giocatore. Resta da capire ora come reagirà la squadra, che nelle ultime 3 gare di campionato ha ottenuto solamente 2 punti, oltre alla vittoria sofferta in casa del Braga in Champions League. I partenopei hanno bisogno di unmeno nervoso, che torni a vestire i panni di ...

Il vero miracolo lo compie però l'anno successivo in cui il suo Napoli inizia da subito ad essere il favorito perfino nelle quote serie A. In questa stagione infatti, Spalletti regala ai campani lo scudetto.

