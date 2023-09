Napoli e Garcia | tempo scaduto

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non sempre i numeri forniscono tutte le risposte, tuttavia da una loro analisi critica spesso e volentieri emergono una serie di spunti interessanti. Il pareggio a reti inviolate dela Bologna di domenica ha certificato un avvio di stagione a scartamento ridotto per i partenopei, campioni d’Italia in carica e dominatori assoluti dello scorso campionato. Prendendo a riferimento le prime 5 giornate di Serie A, dodici mesi fa ildi Spalletti aveva totalizzato undici punti (frutto di 3 vittorie e 2 pareggi) mentre la squadra dine ha racimolati otto (2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta) ed è già a -7 dall’Inter in vetta solitaria a punteggio pieno. Più che il saldo negativo in termini di punti tra Spalletti e, sorprendono da un lato l’appannamento di alcuni giocatori chiave dello scudetto e ...

Lele Adani, ex calciatore ed opinionista sportivo, ha parlato dell'inizio di campionato del Napoli di Garcia. Lele Adani, ha parlato a La Domenica Sportiva del Napoli. LE PAROLE: se il Napoli va così male, se i giocatori sono tutti nervosi, da Kvara a Osimhen, qualcosa non va nel manico. Il "sergente" deve trovare il modo per uscire da questa minicrisi.

Il giornalista ha commentato il pareggio del Napoli contro il Bologna: 'La leadership di Garcia vacilla, Spalletti era un leader'.