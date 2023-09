Napoli | avvio complicato | Spunta un dato che preoccupa gli azzurri

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo il pari col Bologna ilha totalizzato 8 punti in 5 gare: è il peggiordal 2015/16 con Sarri. Già -7 dalla vetta. CALCIO. Il pareggio ottenuto contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato ha certificato la falsa partenza delin questa Serie A 2023/2024. Dopo 5 giornate, i campioni d’Italia in carica hanno raccolto solo 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Un rendimento negativo che rappresenta il peggiordegliin campionato dalla stagione 2015/2016, quando in panchina c’era Maurizio Sarri. In quell’annata, dopo 5 turni ilaveva addirittura solo 6 punti, chiudendo poi al secondo posto. L’era Garcia, dunque, stenta a decollare. I partenopei sono già a -7 dalla capolista Inter e le polemiche ...